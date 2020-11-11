Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в Курске

Международный 40-й фестиваль короткометражных фильмов «ВГИК» будет проходить В Курске с 14 по 20 ноября.
Его организаторы - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) и продюсерский центр «ВГИК-Дебют». Международный фестиваль «ВГИК» проводится с 1961 года. В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой фестивальные показы будут организованы как на оффлайн-площадках, так и в формате онлайн на официальном сайте фестиваля https://www.vgikfestival.com/
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