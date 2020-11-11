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В Курске открылся фармацевтический колл-центр

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил колл-центр по вопросам наличия медикаментов в аптеках региона.

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 Работа справочной организована в конце октября на базе «Курской Фармации». Наличие лекарств специалисты колл-центра отслеживают на сайте, куда стекаются данные из всех аптечных сетей региона – государственных и коммерческих. Информация обновляется каждый час. По телефону 515-515 можно не только узнать о препаратах, имеющихся в продаже, но оставить заявку на поиск препарата. В планах организовать бронирование медикаментов.
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