В Курске открылся фармацевтический колл-центр

Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил колл-центр по вопросам наличия медикаментов в аптеках региона.

Работа справочной организована в конце октября на базе «Курской Фармации». Наличие лекарств специалисты колл-центра отслеживают на сайте, куда стекаются данные из всех аптечных сетей региона – государственных и коммерческих. Информация обновляется каждый час. По телефону 515-515 можно не только узнать о препаратах, имеющихся в продаже, но оставить заявку на поиск препарата. В планах организовать бронирование медикаментов.