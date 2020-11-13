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В Курске появятся стоянки для грузовиков

В областном центре определены девять площадок для организации стоянок большегрузных автомобилей.

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Услуга эта будет платная, но зато стоянки охраняемые.

Для парковки владельцам большегрузного автотранспорта предлагаются площадки: 
- ул. Магистральная 46, - 150 р./сут., 1500 р./мес. 
- ул. Рябиновая 4 – 150 р./сут., 1500 р./мес. 
- ул. Дубровинского; - 500 р./сут. 
- ул. Малиновая, 101; - 500 р./сут. 
- ул. Литовская 6-а; - 500 р./сут 
- 2-й Моковский проезд, 7 – 500р./сут. 
- МУП «ПАТП г. Курска», г. Курск, ул. 50 лет Октября,171; - 5000р/мес. 
- МУП «Курскэлектротранс», г. Курск, ул. Кавказская, 41; - 5000р/мес. 
- ОАО «КПАТП-1», г. Курск, улица Энгельса, дом 177-б. - 3000р/мес.
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