В Курске появятся стоянки для грузовиков
В областном центре определены девять площадок для организации стоянок большегрузных автомобилей.
Для парковки владельцам большегрузного автотранспорта предлагаются площадки:
- ул. Магистральная 46, - 150 р./сут., 1500 р./мес.
- ул. Рябиновая 4 – 150 р./сут., 1500 р./мес.
- ул. Дубровинского; - 500 р./сут.
- ул. Малиновая, 101; - 500 р./сут.
- ул. Литовская 6-а; - 500 р./сут
- 2-й Моковский проезд, 7 – 500р./сут.
- МУП «ПАТП г. Курска», г. Курск, ул. 50 лет Октября,171; - 5000р/мес.
- МУП «Курскэлектротранс», г. Курск, ул. Кавказская, 41; - 5000р/мес.
- ОАО «КПАТП-1», г. Курск, улица Энгельса, дом 177-б. - 3000р/мес.