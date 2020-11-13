В Курске появятся стоянки для грузовиков

В областном центре определены девять площадок для организации стоянок большегрузных автомобилей.

Услуга эта будет платная, но зато стоянки охраняемые.Для парковки владельцам большегрузного автотранспорта предлагаются площадки:- ул. Магистральная 46, - 150 р./сут., 1500 р./мес.- ул. Рябиновая 4 – 150 р./сут., 1500 р./мес.- ул. Дубровинского; - 500 р./сут.- ул. Малиновая, 101; - 500 р./сут.- ул. Литовская 6-а; - 500 р./сут- 2-й Моковский проезд, 7 – 500р./сут.- МУП «ПАТП г. Курска», г. Курск, ул. 50 лет Октября,171; - 5000р/мес.- МУП «Курскэлектротранс», г. Курск, ул. Кавказская, 41; - 5000р/мес.- ОАО «КПАТП-1», г. Курск, улица Энгельса, дом 177-б. - 3000р/мес.