В Курске выявлено еще 153 случая заражения коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день зарегистрировано 14186 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Курской области

Как сообщает оперативный штаб Курской области, на 7:30 23 ноября в регионе всего зарегистрировано 14186 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На стационарном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 1394 человека, на ИВЛ переведены 126 пациентов. За все время выписано 11071 человек (+183 за прошедшие сутки), скончались 174 (+1, женщина 60 лет), причиной смерти названа тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.