В Курской области продлено дистанционное обучение

Распоряжением губернатора региона дистанционное обучение в курских школах продлится до 6 декабря

Дистанционное обучение в курских школах будет продлено до 6 декабря. При этом, школьники 1-4-х классов продолжат занятия в школах, ученики с 5-го по 11-й класс останутся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий. Для школ, в которых насчитывается менее 100 обучающихся, решение о формате проведения занятий для 5-11-х классов принимают органы местного самоуправления с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора.