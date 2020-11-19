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В Курской области продлено дистанционное обучение

Распоряжением губернатора региона дистанционное обучение в курских школах продлится до 6 декабря

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Дистанционное обучение в курских школах будет продлено до 6 декабря. При этом,  школьники 1-4-х классов продолжат занятия в школах, ученики с  5-го по 11-й класс останутся на обучении с применением дистанционных образовательных технологий. Для школ, в которых насчитывается менее 100 обучающихся, решение о формате проведения занятий для 5-11-х классов принимают органы местного самоуправления с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора.

 
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