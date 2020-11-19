В Курске снесут дома на улице Бойцов 9-й дивизии

Начата подготовка к расширению дороги на улице Бойцов 9-й дивизии на участке от улицы Звёздной до улицы 50 лет Октября

По сообщению комитета дорожного хозяйства, в Курске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась подготовка к расширению дороги на улице Бойцов 9-й дивизии на участке от улицы Звёздной до улицы 50 лет Октября. Проезжую часть расширят до четырех полос, для этого уже до конца текущего года планируют снести переселяемое жилье, а в дальнейшем намечен перенос инженерных коммуникаций. Реализация проекта рассчитана на три года. В администрации Курска пояснили, что затраты на переселение составят свыше 30 млн рублей, 27,8 млн выделит региональный бюджет, 2,46 — бюджета города.