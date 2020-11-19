  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске снесут дома на улице Бойцов 9-й дивизии

Начата подготовка к расширению дороги на улице Бойцов 9-й дивизии на участке от улицы Звёздной до улицы 50 лет Октября

Читайте также

По сообщению комитета дорожного хозяйства, в Курске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась подготовка к расширению дороги на улице Бойцов 9-й дивизии на участке от улицы Звёздной до улицы 50 лет Октября. Проезжую часть расширят до четырех полос, для этого уже до конца текущего года планируют снести переселяемое жилье, а в дальнейшем намечен перенос инженерных коммуникаций. Реализация проекта рассчитана на три года. В администрации Курска пояснили, что затраты на переселение составят свыше 30 млн рублей,  27,8 млн выделит региональный бюджет, 2,46 — бюджета города.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области продлено дистанционное обучение

В Курске выявлено еще 153 случая заражения коронавирусной инфекцией

Безобразово соединили с региональной трассой.

В Курске появится еще одна модельная библиотека

В Курской области развернут инфекционный госпиталь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске