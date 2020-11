АУДИОСАЛОН 23.11.2020

Спецвыпуск Аудиосалона будет посвящён легендарному манчестерскому инди-лейблу Factory Records и выпускавшейся на нём музыке.



В этом выпуске вы узнаете:

- Как на продажи альбомов влияют трагические события

- К чему приводят неоправданные вложения в убыточные проекты

- Как разорить лейбл с помощью недописанного альбома

…и многое другое.



01 Joy Division — Interzone (Unknown Pleasures, 1979 / FACT 10)

02 The Durutti Column — What Is It to Me (Woman) (The Guitar and Other Machines, 1987 / FACT 204)

03 New Order — This Time of Night (Low-Life, 1985 / FACT 100)

04 52nd Street — Can’t Afford (Can’t Afford (single), 1984 / FAC 118)

05 Happy Mondays — Mad Cyril (Bummed, 1988 / FACT 220)

06 Quando Quango — Love Tempo (Love Tempo (single), 1983 / FAC 79)

07 Section 25 — Reflection (From the Hip, 1984 / FACT 90)

08 A Certain Ratio — Bootsy (Force, 1986 / FACT 166)

09 The Railway Children — Brighter (Reunion Wilderness, 1987 / FACT 185)

10 Electronic — Reality (Electronic, 1991 / FACT 290)

11 The Other Two — Tasty Fish (12″ mix) (Tasty Fish (single), 1991 / FAC 329)