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Лента новостей / В регионе

Нововведения курской «Квадры» ударили по пенсионерам

Новый порядок передачи показаний счетчиков на горячую воду вызвал возмущение среди пенсионеров города

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С сентября этого года возможности вписывать данные счетчиков в квитанции больше нет. Теперь курянам предлагается пользоваться дистанционными сервисами или же просто звонить в центр обслуживания. Для пенсионеров, не имеющих доступа к интернету, вариант звонков в компанию был бы наилучшим решением проблемы, однако в большинстве случаев передаваемые ими данные воспринимаются как некорректные. Срок передачи данных установлен с 21 по 25 число каждого месяца, в случае отсутствия показаний счетчиков «Квадра» выставляет  счет за горячую воду по среднемесячному потреблению. Возмущенные куряне пытаются попасть в центр обслуживания клиентов, расположенный на улице Красной Армии, для этого им приходится стоять в очереди на улице, так как центр   сейчас работает в «противоковидном» режиме и попасть туда можно только по записи. В руководстве филиала ПАО «Квадра» проблемы не видят , по их словам   созданы все условия для передачи данных дистанционно, однако ими не предусмотрено то, что пожилым людям не подходит ни один из предложенных вариантов кроме голосовых сообщений по телефону, которые установленный компьютер распознавать отказывается
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