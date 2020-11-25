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В Курске на Театральной площади в декабре откроется каток

В преддверии Новогодних праздников на Театральной площади областного центра откроется каток

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Вслед за установкой новогодней ели на площади возле Драмтеатра начат монтаж Губернского катка, открыться он должен уже в первой половине декабря. Площадь сооружения составит 1590 квадратных метров, а само ледовое покрытие займет 800 квадратных метров и сможет функционировать при температуре до +10 градусов. Каток украсят светодиодные конструкции и неоновая подсветка. Деньги на каток были получены от крупного инвестора без привлечения бюджетных средств.
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