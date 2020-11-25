С 26 по 27 ноября в Курской области ожидается сильный туман и мокрый снег

На портале ГУ МЧС по Курской области размещена информация о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни

По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе с 21.00 26.11.2020 по 21:00 27.11.2020 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Порывы ветра могут составить местами до 16 м/с. Температура в течение суток будет меняться от 2º мороза до 3º тепла. Спасатели советуют на это время воздержаться от поездок на автомобиле, а при отсутствии такой возможности строго соблюдать скоростной режим.