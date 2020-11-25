  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С 26 по 27 ноября в Курской области ожидается сильный туман и мокрый снег

На портале ГУ МЧС по Курской области размещена информация о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни

Читайте также

По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе с 21.00 26.11.2020 по 21:00 27.11.2020 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Порывы ветра могут составить местами до 16 м/с.  Температура в течение суток будет меняться от 2º мороза до 3º тепла. Спасатели советуют на это время воздержаться от поездок на автомобиле, а при отсутствии такой возможности строго соблюдать скоростной режим. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на следующей неделе будут отключать электричество

В Курске на Театральной площади в декабре откроется каток

Нововведения курской «Квадры» ударили по пенсионерам

В Курске от коронавирусной инфекции скончалась 29-летняя девушка

Открытие второй очереди дороги на проспекте Н.Плевицкой состоялось сегодня в Курске

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске