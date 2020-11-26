В Курской области штрафуют за нарушение масочного режима

В районные суды Курской области за два месяца поступило более 800 материалов о нарушении масочного режима

За два осенних месяца 2020 года суды Курской области получили более 800 материалов об административных правонарушениях суть которых - невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В основном, нарушители не соблюдали масочный режим во время пребывания в общественных места: магазинах, в аптеках, в транспорте, на автозаправках, на вокзалах. Наказанием за правонарушения такого рода предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.На данный момент судами области рассмотрено более 300 таких материалов, из них Промышленным – 103, Ленинским - 55, Фатежским – 15, Беловским – 15.Средний размер назначаемого районными судами Курской области штрафа – 1000-3000 рублей.