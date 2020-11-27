В Курске открыт первый амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

Центр диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией организован в Курской городской больнице №6

Центр оборудован всем необходимым для комплексного обследования: лаборатория для проведения исследований, электрокардиограф, компьютерный томограф Somatom go Tor, приобретенный на средства компании «Металлоинвест». Для прохождения КТ пациентов в центр будут доставлять две машины скорой помощи, которые выделены специально для этих целей. По предварительной записи томографию могут пройти и больные из других лечебных учреждений. На сегодняшний день в центре прошли лечение и диагностику более 50 человек.