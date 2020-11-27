  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске открыт первый амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

Центр диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией организован в Курской городской больнице №6

Читайте также

Центр оборудован всем необходимым для комплексного обследования: лаборатория для проведения исследований, электрокардиограф, компьютерный томограф Somatom go Tor,  приобретенный на средства компании «Металлоинвест». Для прохождения КТ пациентов  в центр будут доставлять две машины скорой помощи, которые выделены специально для этих целей. По предварительной записи томографию могут пройти и больные из других лечебных учреждений. На сегодняшний день в центре прошли лечение и диагностику более 50 человек.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области штрафуют за нарушение масочного режима

В Курской области подготовлена программа развития автодорожной сети на 2021 год

В Курске на следующей неделе будут отключать электричество

С 26 по 27 ноября в Курской области ожидается сильный туман и мокрый снег

В Курске на Театральной площади в декабре откроется каток

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске