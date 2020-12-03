Сегодня умер бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Александру Михайлову было 69 лет

Сегодня не стало бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова, сообщает пресс-служба региональной администрации. Александр Николаевич ушел из жизни практически на рабочем месте - он вел прием граждан в региональном отделении партии «Единая Россия». Ему стало плохо, он уехал в больницу, но спасти экс-главу региона не удалось.





Александру Михайлову было 69 лет. В течение 18 лет он являлся губернатором Курской области.





Редакция радио «Курс» выражает соболезнования родным и близким Александра Николаевича.