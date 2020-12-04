В понедельник из-за похорон Александра Михайлова перекроют центр Курска

Прощание с экс-губернатором пройдет в Знаменском соборе





Кроме этого, с 12.30 до 13.30 закроют движение автотранспорта по улице Сонина и Красной площади (от площади у Знаменского собора до улицы Урицкого).





Пассажирский транспорт будет двигаться:

- со стороны Северо-Западного района и Сеймского округа через улицу Верхнюю Луговую;

- в направлении Железнодорожного округа - через улицу 2-ю Новосёловку. По этим же улицам смогут проехать и автомобилисты, минуя перекрытый центр.





Микроавтобусы будут ездить по улице Радищева, троллейбусы со стороны Сеймского округа будут двигаться до площади Дзержинского, со стороны СХА - до Московской площади.





На время движения траурного кортежа по улицам Ленина, Карла Маркса и площади Перекальского передвижение прочих транспортных средств будет приостановлено.

В понедельник, 7 декабря в Курске состоятся похороны бывшего губернатора Александра Михайлова. Прощание пройдет в Знаменском соборе. Из-за этого центр города перекроют: с 9 часов утра до часа дня парковка и движение автотранспорта на площади у Знаменского собора и улице Луначарского будут ограничены, сообщает городская администрация.