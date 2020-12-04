В понедельник из-за похорон Александра Михайлова перекроют центр Курска

Кроме этого, с 12.30 до 13.30 закроют движение автотранспорта по улице Сонина и Красной площади (от площади у Знаменского собора до улицы Урицкого).
Пассажирский транспорт будет двигаться:
- со стороны Северо-Западного района и Сеймского округа через улицу Верхнюю Луговую;
- в направлении Железнодорожного округа - через улицу 2-ю Новосёловку. По этим же улицам смогут проехать и автомобилисты, минуя перекрытый центр.
Микроавтобусы будут ездить по улице Радищева, троллейбусы со стороны Сеймского округа будут двигаться до площади Дзержинского, со стороны СХА - до Московской площади.
На время движения траурного кортежа по улицам Ленина, Карла Маркса и площади Перекальского передвижение прочих транспортных средств будет приостановлено.