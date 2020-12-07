По утрам там можно будет покататься бесплатно

Губернский каток в центре Курска заработал в тестовом режиме. На минувших выходных там прошли первые бесплатные сеансы. На первом сеансе на лед вышли Дед Мороз и Снегурочка. Маленькие посетители катка получили от них подарки.





Как сообщили в мэрии, бесплатными будут три утренних сеанса каждый день, в том числе и прокат коньков - заплатить нужно только за дополнительное оборудование: шлемы, защиту и «пингвинчиков» - ассистентов. Бесплатные билеты можно получить в кассе катка непосредственно перед началом сеанса. Работать каток будет с 10 до 23 часов.





Отмечается, что в павильоне, где можно взять коньки напрокат и переодеться, могут находиться не более 20 человек. На лед одновременно пустят максимум 120 человек - за этим следят очень строго.





Всем посетителям на входе в павильон предлагают бесплатные маски и санитайзеры для рук. После сеанса катания коньки и защита обязательно дезинфицируют, а в павильоне с прокатом установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха.