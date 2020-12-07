Умер почетный гражданин Курска, ветеран Петр Михин

Петру Алексеевичу было 99 лет. Через три месяца он отметил бы столетний юбилей

Ушел из жизни почетный гражданин Курска, советский военный и общественный деятель Петр Михин. Об этом сегодня сообщает пресс-служба региональной администрации."Это герой Великой Отечественной войны, которого знали и уважали далеко за пределами нашей Родины, - отмечается в сообщении Дома Советов. - Особенно его любили земляки, куряне, и это были искренние чувства".Петр Алексеевич воевал под Сталинградом, прошел ржевскую мясорубку, был в огне на Курской дуге, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии и Болгарии. Несмотря на ранения, прошел половину Европы и закончил войну в боях с Японией. Полковник Михин проявил на фронте мужество и но и смекалку, был представлен к наградам.Как педагог он внес большой вклад в воспитание нескольких поколений курян. Более 30 лет Петр Михин работал в руководстве областного института повышения квалификации педагогических кадров. Именно он принимал участие в создании эффективной системы подготовки учителей региона."За многое из того хорошего, что есть у нас сегодня в образовании, стоит сказать спасибо Петру Алексеевичу", - отмечают в пресс-службе.Петр Алексеевич выпустил несколько замечательных книг, которые отличала историческая правда без прикрас и мишуры о человеке на войне. Эти издания – настоящее завещание, которое оставило поколение победителей своим потомкам."Ушла часть всех нас", - говорят в администрации региона.Петру Алексеевичу было 99 лет. Буквально через три месяца он отметил бы столетний юбилей.Соболезнования семье ветерана выразил мэр Курска Виктор Карамышев. Редакция радио "Курс" также выражает соболезнования близким Петра Алексеевича.