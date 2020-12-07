В столкновении двух фур на трассе под Курском пострадал шофер
Авария произошла в Большесолдатском районе
Авария случилась примерно в 10 часов утра на 30 км магистрали «Крым-Иванино», сообщили в ГИБДД. 31-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом «Тонар» не справился с управлением и столкнулся с другим «МАНом» с полуприцепом «Фрюхауф», который ехал во встречном направлении. За рулем этого грузовика был 47-летний водитель. Он и получил различные травмы в результате этого столкновения. Его госпитализировали.
ФОТО - АВТОКАДР_46