  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В столкновении двух фур на трассе под Курском пострадал шофер

Авария произошла в Большесолдатском районе

Читайте также

В воскресенье, 6 декабря на трассе в Большесолдатском районе Курской области столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал шофер одного из них. 

Авария случилась примерно в 10 часов утра на 30 км магистрали «Крым-Иванино», сообщили в ГИБДД. 31-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом «Тонар» не справился с управлением и столкнулся с другим «МАНом» с полуприцепом «Фрюхауф», который ехал во встречном направлении. За рулем этого грузовика был 47-летний водитель. Он и получил различные травмы в результате этого столкновения. Его госпитализировали.


ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ночью в Курской области обещают до 15 градусов мороза

Сегодня в Курске простились с бывшим губернатором Александром Михайловым

На курском предприятии из-за африканской чумы свиней сожгли больше 500 тонн мяса

В Курской области начали появляться первые жертвы тонкого льда

Курянин завоевал три медали на юниорском первенстве России по плаванию

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске