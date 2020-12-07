В Курске дети гуляли по неокрепшему льду на Сейме

По сообщению очевидца на место выехали полицейские, но детей там уже не было

Курские водоёмы начали покрываться льдом, но его толщина пока около 4 см. В управлении по делам ГО и ЧС подчеркивают, что этого недостаточно для пребывания на льду даже одного человека! Безопасная толщина льда – больше 10 см.В воскресенье днём в городскую ЕДДС по системе 112 поступил звонок от очевидца о том, что в затоне реки Сейм в районе улицы Присеймская по льду ходят дети. На место незамедлительно выехали полицейские. Прибыв к реке, стражи порядка детей там уже не обнаружили.Между тем спасатели напоминают, что в январе практически в том же самом месте утонули две девочки, и просят курян не отпускать детей одних к водоемам. Также горожан просят не оставаться равнодушными и пресекать попытки выхода детей на лед, а обо всех случаях выхода на тонкий лед сообщать по номеру вызова экстренных оперативных служб 112.Как отмечают в мэрии, спасатели патрулируют водоёмы и устанавливают знаки о запрете выхода на лед. Так, в минувшие выходные сотрудники отдела ГО и ЧС администрации Центрального округа установили предупреждающие знаки в парке имени 50-летия ВЛКСМ в районе пляжей реки Тускарь, у автодорожного моста на улице Олимпийской и в районе водоема Стезева дача.