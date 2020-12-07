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Лента новостей / Происшествия

В Курске дети гуляли по неокрепшему льду на Сейме

По сообщению очевидца на место выехали полицейские, но детей там уже не было
В Курске дети гуляли по неокрепшему льду на Сейме

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Курские водоёмы начали покрываться льдом, но его толщина пока около 4 см. В управлении по делам ГО и ЧС подчеркивают, что этого недостаточно для пребывания на льду даже одного человека! Безопасная толщина льда – больше 10 см. 

В воскресенье днём в городскую ЕДДС по системе 112 поступил звонок от очевидца о том, что в затоне реки Сейм в районе улицы Присеймская по льду ходят дети. На место незамедлительно выехали полицейские. Прибыв к реке, стражи порядка детей там уже не обнаружили. 

Между тем спасатели напоминают, что в январе практически в том же самом месте утонули две девочки, и просят курян не отпускать детей одних к водоемам. Также горожан просят не оставаться равнодушными и пресекать попытки выхода детей на лед, а обо всех случаях выхода на тонкий лед сообщать по номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Как отмечают в мэрии, спасатели патрулируют водоёмы и устанавливают знаки о запрете выхода на лед. Так, в минувшие выходные сотрудники отдела ГО и ЧС администрации Центрального округа установили предупреждающие знаки в парке имени 50-летия ВЛКСМ в районе пляжей реки Тускарь, у автодорожного моста на улице Олимпийской и в районе водоема Стезева дача.
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