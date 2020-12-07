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В Курской области полицейские нашли в машине орловчанина 300 граммов наркотиков

Мужчина уже был судим за распространение, в этот раз ему грозит пожизненный срок

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В Железногорске в ходе проведения оперативно – профилактических мероприятий полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 40-летний житель Орловской области.  В ходе досмотра в бампере стражи порядка обнаружили сверток с веществом белого цвета. Как впоследствии показала экспертиза, вещество оказалось синтетическим наркотиком, общим весом 300 граммов, что является особо крупным размером. 
Наркотики злоумышленник собирался распространить путем-тайников закладок в Железногорском районе.

Правоохранители установили, что мужчина сотрудничал с онлайн-магазином запрещенных веществ и выступал в качестве курьера. Интернет-ресурс, где он нашел объявление о работе, уже заблокировали. Само курьера арестовали, на время следствия он находился в следственном изоляторе. 

Как сообщает региональное УМВД, ранее орловчанин уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Расследование этого уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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