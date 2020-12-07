В Курской области полицейские нашли в машине орловчанина 300 граммов наркотиков
Мужчина уже был судим за распространение, в этот раз ему грозит пожизненный срок
Наркотики злоумышленник собирался распространить путем-тайников закладок в Железногорском районе.
Правоохранители установили, что мужчина сотрудничал с онлайн-магазином запрещенных веществ и выступал в качестве курьера. Интернет-ресурс, где он нашел объявление о работе, уже заблокировали. Само курьера арестовали, на время следствия он находился в следственном изоляторе.
Как сообщает региональное УМВД, ранее орловчанин уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Расследование этого уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.