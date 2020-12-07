Он почувствовал себя плохо в минувшую пятницу во время приема граждан

Сегодня в Курске простились с бывшим губернатором Александром Михайловым. Он возглавлял область в течение 18 лет, два последних года представлял интересы региона в Совете Федерации. Напомним, он почувствовал себя плохо в минувшую пятницу во время приема граждан. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Известие о кончине Александра Михайлова вызвало бурную реакцию среди курской общественности, многие куряне на страницах соцсетей благодарили его за внимание к их проблемам, большой личный вклад в восстановление Коренной пустыни и внимание к подвигу Героев Северного фаса Курской дуги.Александра Михайлова похоронили на Северном кладбище.