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Сегодня в Курске простились с бывшим губернатором Александром Михайловым

Он почувствовал себя плохо в минувшую пятницу во время приема граждан
Сегодня в Курске простились с бывшим губернатором Александром Михайловым

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Сегодня в Курске простились с бывшим губернатором Александром Михайловым. Он возглавлял область в течение 18 лет, два последних года представлял интересы региона в Совете Федерации. Напомним, он почувствовал себя плохо в минувшую пятницу во время приема граждан. К сожалению, медикам не удалось его спасти. Известие о кончине Александра Михайлова вызвало бурную реакцию среди курской общественности, многие куряне на страницах соцсетей благодарили его за внимание к их проблемам, большой личный вклад в восстановление Коренной пустыни и внимание к подвигу Героев Северного фаса Курской дуги.
Александра Михайлова похоронили на Северном кладбище.



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