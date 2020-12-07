На курском предприятии из-за африканской чумы свиней сожгли больше 500 тонн мяса
Возбудителя опасного заболевания завезли из Тверской области
Всем организациям, которым «Агро Инвест» поставлял продукцию, Россельхознадзор направил соответствующие письма, опасное мясо к реализации не допустили. На днях под контролем ведомства продукцию сожгли.
"Уничтожение проводилось в земляной траншее методом сжигания на дровах до образования несгораемого негорючего остатка. Зольный остаток пересыпан сухой хлорной известью и закопан. Место уничтожения обнесено светоотражающей лентой, установлен предупреждающий аншлаг", - отметили в Россельхознадзоре.