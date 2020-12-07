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На курском предприятии из-за африканской чумы свиней сожгли больше 500 тонн мяса

Возбудителя опасного заболевания завезли из Тверской области
На курском предприятии из-за африканской чумы свиней сожгли больше 500 тонн мяса

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На предприятии ООО «Агро Инвест» в деревне Басовка Фатежского района Курской области из-за африканской чумы свиней сожгли более 517 тонн мяса. Об этом информирует региональное управление Россельхознадзора. В ноябре специалисты ведомства провели там проверку, лабораторные исследования выявили ДНК возбудителя АЧС. Источником заноса опасного заболевания на предприятие стала партия контаминированных убойных животных, поступивших из Тверской области. 

Всем организациям, которым «Агро Инвест» поставлял продукцию, Россельхознадзор направил соответствующие письма, опасное мясо к реализации не допустили. На днях под контролем ведомства продукцию сожгли.

"Уничтожение проводилось в земляной траншее методом сжигания на дровах до образования несгораемого негорючего остатка. Зольный остаток пересыпан сухой хлорной известью и закопан. Место уничтожения обнесено светоотражающей лентой, установлен предупреждающий аншлаг", - отметили в Россельхознадзоре.

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