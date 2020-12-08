Ёлочные базары в Курске откроются 20 декабря

Ели и сосны привезут из питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского, Советского, Конышевского районов, а также соседних регионов. Кстати, у нас к Новому году вырастили более 6 тысяч лесных красавиц.
В Центральном округе будет работать 21 площадка: на улице Бойцов 9 дивизии, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, на проспектах Хрущева, Дружбы, Клыкова, Победы, Энтузиастов, улицах Карла Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Радищева, Студенческой, Дзержинского.
В Сеймском округе организуют шесть площадок: на проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, улицах Серегина, Сумской, Харьковской и на Магистральном поезде.
В Железнодорожном округе ёлочные базары разместятся на пересечении улиц 2-й Рабочей и Республиканской, ещё две - на улице Союзной.
ФОТО - ОЛЬГА МАЗУР-ТКАЧУК