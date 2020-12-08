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Ёлочные базары в Курске откроются 20 декабря

Ели и сосны привезут из местных питомников и из других регионов

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Ёлочные базары в Курске заработают 20 декабря. Они будут работать во всех округах города каждый день с 8 утра до 8 вечера до 31 декабря включительно. 
Ели и сосны привезут из питомников Дмитриевского, Золотухинского, Солнцевского, Советского, Конышевского районов, а также соседних регионов. Кстати, у нас к Новому году вырастили более 6 тысяч лесных красавиц. 

В Центральном округе будет работать 21 площадка: на улице Бойцов 9 дивизии, на пересечении улицы Веспремской и проспекта Дружбы, на проспектах Хрущева, Дружбы, Клыкова, Победы, Энтузиастов, улицах Карла Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Радищева, Студенческой, Дзержинского.

В Сеймском округе организуют шесть площадок: на проспектах Кулакова и Ленинского Комсомола, улицах Серегина, Сумской, Харьковской и на Магистральном поезде.

В Железнодорожном округе ёлочные базары разместятся на пересечении улиц 2-й Рабочей и Республиканской, ещё две - на улице Союзной.


ФОТО - ОЛЬГА МАЗУР-ТКАЧУК
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