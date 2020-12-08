В Курске за неделю оштрафовали 10 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Ревизоры проверили более 300 транспортных средств

В Курске продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За последнюю неделю ревизоры проверили более 300 транспортных средств, итогом рейдов стали 10 протоколов об административной отвественности.





Кроме этого, ведутся работы по реализации программы «Доступная среда». Как отметили на совещании в мэрии, сотрудники комитета дорожного хозяйства проводят рейды, проверяя доступность парковочных мест для инвалидов. На прошлой неделе в ходе таких рейдов составлено более 20 протоколов на автомобилистов, которые оставляют свои машины на местах для людей с ограниченными возможностями.