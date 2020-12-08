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18-летний курянин похитил игровую приставку из компьютерного салона

Его задержали на следующий день

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18-летний курянин похитил игровую приставку из компьютерного салона. Во время закрытия салона парень, уходя в шумной компании, забрал оборудование, не привлекая внимание сотрудника заведения. Следующим утром заступивший на смену работник салона обнаружил пропажу оборудования, стоимость которого более 30 тысяч рублей, и сообщил в дежурную часть.  

Правоохранители составили описание предполагаемого похитителя по записям камер виделнаблюдения. Изображение передали нарядам полиции. В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы в ходе обхода недалеко от помещения игрового салона заметили подходящего под описание молодого человека и предложили ему для разбирательства проехать в отдел полиции. Там юноше предъявили кадры с камер наблюдения, и он сознался в краже. Нести домой похищенную приставку курянин побоялся, опасаясь вопросов родителей, и попросил друга оставить ее у себя. Там приставку изъяли, после оценки её вернут владельцам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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