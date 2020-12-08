В порядок привели территории в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах города

В этом году в Курске на благоустройство 51 двора потратили 68 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок территории в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах города. Там отремонтировали внутридворовые проезды на общей площади около 47 тыс. м2 и около 9 тыс. м2 тротуаров, установили и заменили бортовой камень и поребрик, скамейки и урны.





Также, на условиях софинансирования, по желанию жильцов обустроили автомобильные парковки, установили и заменили ограждения, детские и спортивные игровые комплексы. По желанию горожан в одном из дворов высадили растения.





Отмечается, что все работы контролировали специалисты городской инспекции ЖКХ. Нарушения подрядчики устраняли их за свой счет.