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В этом году в Курске на благоустройство 51 двора потратили 68 миллионов

В порядок привели территории в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах города

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В этом году в Курске на благоустройство 51 двора потратили 68 миллионов рублей.  На эти деньги привели в порядок территории в Центральном, Сеймском и Железнодорожных округах города. Там отремонтировали внутридворовые проезды на общей площади около 47 тыс. м2 и около 9 тыс. м2 тротуаров, установили и заменили бортовой камень и поребрик, скамейки и урны.

Также, на условиях софинансирования, по желанию жильцов обустроили автомобильные парковки, установили и заменили ограждения, детские и спортивные игровые комплексы. По желанию горожан в одном из дворов высадили растения.

Отмечается, что все работы контролировали специалисты городской инспекции ЖКХ. Нарушения подрядчики устраняли их за свой счет.
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