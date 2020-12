АУДИОСАЛОН 07.12.2020

Альбом выпуска: The Human League — Dare (1981) (Remastered)

Год релиза: 2013

Лейбл: Virgin (00600753454473)



Сторона 1

01 The Things That Dreams Are Made Of

02 Open Your Heart

03 The Sound Of The Crowd

04 Darkness

05 Do Or Die

Сторона 2

06 Get Carter

07 I Am The Law

08 Seconds

09 Love Action (I Believe In Love)

10 Don't You Want Me

Бонус-трек

11 Hard Times