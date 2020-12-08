Курские дорожники ликвидируют ямы литым асфальтом

Помимо ямочного ремонта, дорожники ведут уборку покрытия проезжей части и газонов в Центральном округе

В Курске проводят ямочный ремонт литым асфальтом. В этом году предусмотрены работы улично-дорожной сети на площади более 950 кв. метров в Центральном и Железнодорожном округах. Сейчас рабочие ликвидируют ямы на улице Гудкова.





Как пояснил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, литой асфальт зимой имеет отличия от стандартной смеси. В его в составе твердый битум, который обладает повышенной вязкостью и минеральные включения – песок и щебень с мелкой структурой. Смесь нагревается до температуры 200 градусов, что позволяет работать с ней даже в холодное время года.





Помимо ямочного ремонта, курские дорожники ведут уборку покрытия проезжей части и газонов в Центральном округе.