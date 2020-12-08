Рабочий сорвался с высоты десяти метров

35-летний монтажник погиб на стройке курской АЭС-2. Он выполнял работы по управлению башенным краном в качестве стропальщика, сообщает «Курская правда» со ссылкой на региональную госинспекцию труда. Рабочий сорвался с высоты десяти метров - во время спуска крюковой подвески крана на настил фермы консоли, конструкция обрушилась под весом крюка.





Несчастный случай произошел 4 декабря. В деталях случившегося разбираются следователи. Сейчас на стройплощадке проводят комплексную проверку.





В Управлении информации и общественных связей Курской АЭС ситуацию не комментируют.