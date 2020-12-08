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Лента новостей / В регионе

35-летний монтажник погиб на стройке курской АЭС-2

Рабочий сорвался с высоты десяти метров

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35-летний монтажник погиб на стройке курской АЭС-2. Он выполнял работы по управлению башенным краном в качестве стропальщика, сообщает «Курская правда» со ссылкой на региональную госинспекцию труда. Рабочий сорвался с высоты десяти метров - во время спуска крюковой подвески крана на настил фермы консоли, конструкция обрушилась под весом крюка. 

Несчастный случай произошел 4 декабря. В деталях случившегося разбираются следователи. Сейчас на стройплощадке проводят комплексную проверку. 

В Управлении информации и общественных связей Курской АЭС ситуацию не комментируют.
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