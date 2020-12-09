В этом году курские полицейские пресекли деятельность четырех организованных групп фальшивомонетчиков

С начала года в Курске из обращения изъяли 96 поддельных банкнот

С начала года в Курске из обращения изъяли 96 поддельных банкнот. Большинство из них пятитысячные, остальные достоинством 1000 и 2000 рублей. В этом году полицейские пресекли деятельность четырех организованных групп фальшивомонетчиков, сообщает городское УМВД.Правоохранители регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению фактов фальшивомонетничества и рассказывают курянам о признаках поддельных купюр. Полицейские встретились с руководством крупных супермаркетов и мелких торговых точек, провели профилактические беседы с кассирами для повышения уровня их финансовой грамотности. В большинстве магазинов есть специальные детекторы подлинности банкнот, сотрудники ведут учет поступивших от покупателей пятитысячных купюр.Однако чаще всего фальшивки обнаруживаются не в момент сбыта на кассе магазина, а в банках, после пересчета доставленной инкассаторами денежной массы. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.Полицейские рекомендуют курянам, а также работникам торговли и сферы услуг всегда внимательно осматривать попавшие в руки банкноты. Водяные знаки фальшивомонетчики подделывают достаточно легко. Обращать внимание следует на более сложные защитные элементы: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР» (Кипп-эффект), защитную металлизированную нить и микротекст.Даже если попытаться избавиться от случайно попавшей в руки фальшивки, расплатившись за товар, можно лишиться свободы на срок до 15 лет.