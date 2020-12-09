Он похитил пилу в крупном строительном магазине и на улице передал её "заказчику"

Полицейские задержали курянина, совершавшего кражи на заказ.В полицию обратилась администрация крупного строительного магазина с заявлением о хищении дорогой сабельной пилы.Отследить злоумышленника помогла система видеонаблюдения. Как видно на записях, мужчина после консультации с продавцом, выбрал пилу и стал искать в торговом зале место, которое не охвачено камерами. За стеллажами, злоумышленник вытащил товар из коробки и переложил в свой пакет, а пустую упаковку от инструмента вернул на полку. Чтобы не проходить через кассы без товара, приобрёл деревянные рейки и упаковку герметика. На улице курянин передал знакомому пакет с краденой пилой. Выяснилось, что позже её продали за половину цены.Злоумышленника задержали в течение нескольких дней. На допросе он признался, что его попросили совершить кражу конкретной вещи на заказ. Мужчина рассказал, что сбыл похищенное владельцу или сотруднику мастерской, расположенной в Сеймском округе.Если эта информация подтвердится, по факту приобретения имущества, добытого преступным путём, возбудят уголовное дело, отметили в городском УМВД. Самому похитителю грозит до 2 лет лишения свободы.