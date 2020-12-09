В этом году в Курской области в ДТП пострадали 90 детей-пассажиров
12 из них перевозились с нарушениями правил перевозки
Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по предупреждению нарушений правил перевозки детей в автомобиле вблизи детских дошкольных учреждений и мест массового пребывания детей.
Курянам правоохранители напоминают, что перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, нужно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. А в возрасте от 7 до 11 лет включительно - можно использовать ремень безопасности. При перевозке юного пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских кресел.
За нарушение этих требований ПДД грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.
В ГИБДД отмечают, что использование детского удерживающего устройства в автомобиле позволяет снизить смертность среди грудных детей при авариях на 70%, а среди детей в возрасте от 1 до 4 лет - на 54 %. Эти данные официально опубликованы Всемирной организацией здравоохранения. Согласно статистике аварийности самое безопасное место – середина заднего сиденья.