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В этом году в Курской области в ДТП пострадали 90 детей-пассажиров

12 из них перевозились с нарушениями правил перевозки

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В этом году в Курской области зарегистрировано 79 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Это 42% от общего числа аварий с детьми. 90 маленьких пассажиров получили различные ранения и двое, к сожалению, погибли. При этом в ГИБДД отмечают, что 12 детей в момент ДТП перевозились с нарушениями правил перевозки.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по предупреждению нарушений правил перевозки детей в автомобиле вблизи детских дошкольных учреждений и мест массового пребывания детей.
 
Курянам правоохранители напоминают, что перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, нужно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. А в возрасте от 7 до 11 лет включительно - можно использовать ремень безопасности. При перевозке юного пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских кресел. 

За нарушение этих требований ПДД грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ГИБДД отмечают, что использование детского удерживающего устройства в автомобиле позволяет снизить смертность среди грудных детей при авариях  на 70%, а среди детей в возрасте от 1 до 4 лет - на 54 %. Эти данные официально опубликованы Всемирной организацией здравоохранения. Согласно статистике аварийности самое безопасное место – середина заднего сиденья. 
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