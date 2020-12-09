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Курские продукты не смогли победить в конкурсе «Вкусы России»

Были представлены черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мёд
Курские продукты не смогли победить в конкурсе «Вкусы России»

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4 уникальных, произведённых в Курской области продукта: черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мёд были представлены на конкурсе «Вкусы России», проводимом Минсельхозом. На днях были подведены и озвучены итоги. Больше всего голосов набрал Курский мед (6033), сыр «Малевич» ( 2069), бульон «Фетовский» (893), а вот Курский кларий оценили всего 11 человек, передаёт телеканал «ТАКТ».

В народном голосовании победили Бурятские буузы (51 502 голоса), сыры Подмосковья (54 740 голосов) и Дагестанская баранина (38 446). В экспертных номинациях абсолютными чемпионами признали Вологодское масло, сыр Адыгейский и Башкирский мед.
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