ТАКТ».4 уникальных, произведённых в Курской области продукта: черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мёд были представлены на конкурсе «Вкусы России», проводимом Минсельхозом. На днях были подведены и озвучены итоги. Больше всего голосов набрал Курский мед (6033), сыр «Малевич» ( 2069), бульон «Фетовский» (893), а вот Курский кларий оценили всего 11 человек, передаёт телеканал «
В народном голосовании победили Бурятские буузы (51 502 голоса), сыры Подмосковья (54 740 голосов) и Дагестанская баранина (38 446). В экспертных номинациях абсолютными чемпионами признали Вологодское масло, сыр Адыгейский и Башкирский мед.
Курские продукты не смогли победить в конкурсе «Вкусы России»
Были представлены черный сыр «Малевич», рыбный бульон «Фетовский», кларий угревидный и Курский мёд