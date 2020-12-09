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Курский Литературный музей весь декабрь будет дарить посетителям книги

Музей вдохновился исландской традицией Йолебокафльод 
Курский Литературный музей весь декабрь будет дарить посетителям книги

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Курский Литературный музей вдохновился необычной исландской традицией и в преддверии Нового года запустил прекрасную акцию –Йолебокафльод. Каждому пришедшему на экскурсию сотрудники музея будут дарить книги. Получить литературный подарок можно до конца декабря.

Йолебокафльод – обычай дарить друг другу книги в преддверии Рождества – появился в Исландии в годы Второй Мировой войны, когда из-за дефицита средств в стране практически не было импортных товаров. Но Рождество не могло пройти без подарков. Тогда жители Исландии нашли выход из положения и начали массово дарить друг другу книги. 

В Исландии перед Рождеством книги продаются повсюду, в том числе в продуктовых магазинах.
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