В Курске простились с ветераном Петром Михиным
Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев
Проститься с ветераном пришли губернатор Роман Старовойт, мэр города Виктор Карамышев и все, кто знал Петра Алексеевича лично. Гражданская панихида прошла у могилы Неизвестного солдата. Похоронили Петра Алексеевича на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского.
Напомним, Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев.