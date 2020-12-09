В Курске простились с ветераном Петром Михиным

Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев

Сегодня, в День Героев Отечества в Курске простились с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным гражданином Курска, Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области Украины, педагогом и писателем Петром Михиным. Траурная церемония прошла в храме Георгия Победоносца.Проститься с ветераном пришли губернатор Роман Старовойт, мэр города Виктор Карамышев и все, кто знал Петра Алексеевича лично. Гражданская панихида прошла у могилы Неизвестного солдата. Похоронили Петра Алексеевича на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского.Напомним, Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев.