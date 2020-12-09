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В Курске простились с ветераном Петром Михиным

Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев
В Курске простились с ветераном Петром Михиным

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Сегодня, в День Героев Отечества в Курске простились с ветераном Великой Отечественной войны, Почетным гражданином Курска, Ржевского района Тверской области и города Соледар Донецкой области Украины, педагогом и писателем Петром Михиным. Траурная церемония прошла в храме Георгия Победоносца. 

Проститься с ветераном пришли губернатор Роман Старовойт, мэр города Виктор Карамышев и все, кто знал Петра Алексеевича лично. Гражданская панихида прошла у могилы Неизвестного солдата. Похоронили Петра Алексеевича на Северном кладбище на аллее кавалеров ордена Александра Невского.

Напомним, Петр Михин ушел из жизни 7 декабря, не дожив до своего 100-летнего юбилея всего пару месяцев. 

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