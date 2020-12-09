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Со свинокомплекса в Курской области сняли карантин по АЧС

Специалисты отобрали пробы у других животных свинокомплекса, они показали отрицательные результаты
Со свинокомплекса в Курской области сняли карантин по АЧС

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С фатежского предприятия «АгроИнвест» снят карантин по АЧС. Решение приняла Специальная комиссия по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области под руководством заместителя губернатора Сергея Стародубцева. 

Геном вируса африканской чумы свиней в начале ноября обнаружили при проведении лабораторных исследований в процессе переработки мяса животных, привезенных на предприятие из Тверской области. Всю продукцию поместили в отдельный холодильник и опечатали, продезинфицировали помещения и оборудование. Зараженное мясо утилизировали.

Сообщается, что специалисты службы ветеринарии отобрали пробы у других животных свинокомплекса, исследования показали отрицательные результаты.

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