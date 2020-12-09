Со свинокомплекса в Курской области сняли карантин по АЧС
Специалисты отобрали пробы у других животных свинокомплекса, они показали отрицательные результаты
Геном вируса африканской чумы свиней в начале ноября обнаружили при проведении лабораторных исследований в процессе переработки мяса животных, привезенных на предприятие из Тверской области. Всю продукцию поместили в отдельный холодильник и опечатали, продезинфицировали помещения и оборудование. Зараженное мясо утилизировали.
Сообщается, что специалисты службы ветеринарии отобрали пробы у других животных свинокомплекса, исследования показали отрицательные результаты.