Жителю Курской области грозит 5 лет колонии за незаконное изготовление оружия
Он сделал пистолет из интереса
Полицейские провели обыск в доме селянина и нашли еще одно незаконно хранящееся оружие - винтовку. Он прятал ее в кирпичной кладке окна надворной постройк. Как показала экспертиза, винтовка относится к категории ручного нарезного огнестрельного оружия образца середины прошлого века. Мужчина признался, что нашел ее в заброшенной местности, когда искал оставшийся там металлолом. Сдавать находку в правоохранительные органы не стал, а вместо этого, очистил оружие от ржавчины и спрятал.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Селянину грозит до 5 лет лишения свободы.