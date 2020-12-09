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Жителю Курской области грозит 5 лет колонии за незаконное изготовление оружия

Он сделал пистолет из интереса

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Жителю Льговского района грозит 5 лет колонии за незаконное изготовление оружия. Мужчина сделал пистолет из интереса и хотел испробовать в безлюдном месте. Его задержали в тот момент, когда он шел на "испытания".

Полицейские провели обыск в доме селянина и нашли еще одно незаконно хранящееся оружие - винтовку. Он прятал ее в кирпичной кладке окна надворной постройк. Как показала экспертиза, винтовка относится к категории ручного нарезного огнестрельного оружия образца середины прошлого века. Мужчина признался, что нашел ее в заброшенной местности, когда искал оставшийся там металлолом. Сдавать находку в правоохранительные органы не стал, а вместо этого, очистил оружие от ржавчины и спрятал.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. Селянину грозит до 5 лет лишения свободы.
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