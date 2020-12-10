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Лента новостей / Происшествия

Под Курском двое водителей улетели с дороги в кювет

Аварии произошли в Щигровском и Золотухинском районах

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Минувшим вечером в Курской области двое автомобилистов пострадали, опрокинувшись на своем транспорте в кювет. 

Так в Золотухинском районе около 6 часов вечера на 47 км автодороги «Курск-Поныри» 37-летний водитель «Лада Ларгус» не справился с управлением из-за чего допустил съезд в кювет. 

Позднеее, в девятом часу такая же авария произошла на 76 км автодороги «Курск – Касторное» Щигровского района. Там 45-летний водитель «Фольксвагена», двигаясь со стороны Щигров в сторону поселка Черемисиново, тоже не справился с управлением, в результате чего его машина опрокинулась в левый по ходу движения кювет. 

Пострадавших шоферов госпитализировали, сообщает региональная ГИБДД.
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