Под Курском двое водителей улетели с дороги в кювет

Аварии произошли в Щигровском и Золотухинском районах

Минувшим вечером в Курской области двое автомобилистов пострадали, опрокинувшись на своем транспорте в кювет.Так в Золотухинском районе около 6 часов вечера на 47 км автодороги «Курск-Поныри» 37-летний водитель «Лада Ларгус» не справился с управлением из-за чего допустил съезд в кювет.Позднеее, в девятом часу такая же авария произошла на 76 км автодороги «Курск – Касторное» Щигровского района. Там 45-летний водитель «Фольксвагена», двигаясь со стороны Щигров в сторону поселка Черемисиново, тоже не справился с управлением, в результате чего его машина опрокинулась в левый по ходу движения кювет.Пострадавших шоферов госпитализировали, сообщает региональная ГИБДД.