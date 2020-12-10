В столкновении двух иномарок в Курске пострадали три человека

Авария произошла на проспекте Дериглазова

Сегодня на проспекте Дериглазова произошла авария, в которой пострадали три человека.Как сообщает ГИБДД, около полудня 34-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus ехала со стороны улицы Карла Маркса в сторону проспекта Дериглазова. Напротив дома №35 она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась со встречным автомобилем Kia Sportage, за рулем которого был 71-летний мужчина.В результате столкновения травмы получил водитель Kia и два пассажира Ford 29 и 25 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.