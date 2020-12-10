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Лента новостей / Происшествия

В столкновении двух иномарок в Курске пострадали три человека

Авария произошла на проспекте Дериглазова
В столкновении двух иномарок в Курске пострадали три человека

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Сегодня на проспекте Дериглазова произошла авария, в которой пострадали три человека. 

Как сообщает ГИБДД, около полудня 34-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus ехала со стороны улицы Карла Маркса в сторону проспекта Дериглазова. Напротив дома №35 она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась со встречным автомобилем Kia Sportage, за рулем которого был 71-летний мужчина. 

В результате столкновения травмы получил водитель Kia и два пассажира Ford 29 и 25 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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