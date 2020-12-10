Работающим курским пенсионерам больничные продлят дистанционно
Необходимости посещать поликлинику или вызывать врача на дом нет
Как пояснили в Курском региональном отделении ФСС, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.
Напомним, отправиться на больничный работающие куряне категории 65+ могут, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.
При этом отмечается, что работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства. Люди с хроническими заболеваниями оформляют больничный лист в обычном порядке.