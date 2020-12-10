Работающим курским пенсионерам больничные продлят дистанционно

Необходимости посещать поликлинику или вызывать врача на дом нет

Курянам 65 лет и старше, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, электронные больничные продлят с 14 по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января дистанционно. Соответствующий документ подписал губернатор. Посещать поликлинику или вызывать врача на дом не потребуется.Как пояснили в Курском региональном отделении ФСС, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.Напомним, отправиться на больничный работающие куряне категории 65+ могут, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.При этом отмечается, что работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства. Люди с хроническими заболеваниями оформляют больничный лист в обычном порядке.