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Лента новостей / В регионе

Работающим курским пенсионерам больничные продлят дистанционно

Необходимости посещать поликлинику или вызывать врача на дом нет
Работающим курским пенсионерам больничные продлят дистанционно

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Курянам 65 лет и старше, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, электронные больничные продлят с 14 по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января дистанционно. Соответствующий документ подписал губернатор. Посещать поликлинику или вызывать врача на дом не потребуется. 

Как пояснили в Курском региональном отделении ФСС, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС. 

Напомним, отправиться на больничный работающие куряне категории 65+ могут, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. 

При этом отмечается, что работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства. Люди с хроническими заболеваниями оформляют больничный лист в обычном порядке.

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