Сегодня в шести домах в центре Курска снова не будет отопления

Горячую воду теплоэнергетики пообещали не отключать

Объем работ на ветхой теплосети по улице Димитрова оказался больше запланированного, сообщает «Квадра».Износ одного из участков оказался настолько высок, что теплоэнергетики вынуждены расширить зону работ еще на два метра - а, значит, сегодня до 6 вечера тепла не будет в домах по улице Гоголя №31 и 47 и улице Димитрова, 68а, 70, 74 и 84. Горячую воду обещают не отключать, водоснабжение организуют по обратной схеме.«Приносим извинения за причиненные неудобства, но по-другому в такой ситуации мы поступить не можем – иначе с высокой долей вероятности получим нештатную ситуацию в ближайшей перспективе в разгар холодов», - пояснил руководитель Комплекса теплоснабжения компании Олег Алексеев.