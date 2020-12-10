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Сегодня в шести домах в центре Курска снова не будет отопления

Горячую воду теплоэнергетики пообещали не отключать
Сегодня в шести домах в центре Курска снова не будет отопления

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Объем работ на ветхой теплосети по улице Димитрова оказался больше запланированного, сообщает «Квадра».

Износ одного из участков оказался настолько высок, что теплоэнергетики вынуждены расширить зону работ еще на два метра - а, значит, сегодня до 6 вечера тепла не будет в домах по улице Гоголя  №31 и 47 и улице Димитрова, 68а, 70, 74 и 84. Горячую воду обещают не отключать, водоснабжение организуют по обратной схеме. 

«Приносим извинения за причиненные неудобства, но по-другому в такой ситуации мы поступить не можем – иначе с высокой долей вероятности получим нештатную ситуацию в ближайшей перспективе в разгар холодов», - пояснил руководитель Комплекса теплоснабжения компании Олег Алексеев.

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