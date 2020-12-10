  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области дорожает сахар

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил налоговой еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты в регионах
В Курской области дорожает сахар

Читайте также

Недавно Росстат назвал Курскую область регионом с наибольшим ростом цен на сахар. В октябре, по данным ведомства, цена на сахар-песок выросла почти на 29,5%. К слову, летом килограмм сладкого продукта стоил меньше 30 рублей, сейчас - 45, а в некоторых торговых сетях и вовсе 60 рублей и выше.

Вероятно, на это повлияло и то, что из-за сокращения площадей под посев сахарной свеклы ее вырастили намного меньше, чем годом ранее.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня на совещании с кабмином дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что министру сельского хозяйства необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Также он поручил подключиться к ситуации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Налоговой поручено напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне могут отправить письмо Деду Морозу в любом почтовом отделении

Бдительная курянка раскусила лжебанкира и передала его номер полицейским

Курская область получит почти 500 миллионов рублей на галерею и музей

В Курске выпустят мобильное приложение с QR-кодами парковых зон

Пьяный житель Курской области чуть не сгорел в своем доме

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске