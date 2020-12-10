В Курской области дорожает сахар
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил налоговой еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты в регионах
Вероятно, на это повлияло и то, что из-за сокращения площадей под посев сахарной свеклы ее вырастили намного меньше, чем годом ранее.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня на совещании с кабмином дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что министру сельского хозяйства необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Также он поручил подключиться к ситуации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Налоговой поручено напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты.