В Курской области дорожает сахар

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил налоговой еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты в регионах

Недавно Росстат назвал Курскую область регионом с наибольшим ростом цен на сахар. В октябре, по данным ведомства, цена на сахар-песок выросла почти на 29,5%. К слову, летом килограмм сладкого продукта стоил меньше 30 рублей, сейчас - 45, а в некоторых торговых сетях и вовсе 60 рублей и выше.Вероятно, на это повлияло и то, что из-за сокращения площадей под посев сахарной свеклы ее вырастили намного меньше, чем годом ранее.Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня на совещании с кабмином дал ряд поручений в связи с ростом цен на продукты. Он заявил, что министру сельского хозяйства необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Также он поручил подключиться к ситуации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.Налоговой поручено напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты.