Пьяный житель Курской области чуть не сгорел в своем доме

Из-за сильного опьянения мужчина не услышал сигнал пожарного дымоизвещателя

Сильное алкогольное опьянение в очередной раз едва не стало причиной трагедии на пожаре.Сегодня в девятом часу утра в службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Прилепском сельсовете Конышевского района. На место происшествия выехали огнеборцы местной пожарной части. К моменту их прибытия кровля дома горела открытым пламенем. Пожарные эвакуировали из игня 62-летнего хозяина жилья. К счастью, он не пострадал. Огонь уничтожил кровлю, повредил стены и все имущество. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.Он состоял в «группе риска» как злоупотребляющий спиртным, отмечают в региональном МЧС. В феврале этого года администрация сельсовета установила в его доме пожарный дымоизвещатель. Но из-за того, что хозяин в момент вознорания был пьяным, он не услышал сигналу, а вблизи нет жилых домов.Предварительной причиной пожара явилась неисправность дымохода отопительной печи.В Конышевском районе насчитывается более тысячи домов с печным отоплением, также там зарегистрировано 570 граждан «группы риска», из них 122 злоупотребляющих спиртным. По статистике чаще всего люди гибнут в огне под действием алкоголя. Спасатели регулярно проводят с ними профилактическую работу, направляют письма родственникам с просьбами о переселении на период холодов.