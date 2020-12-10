  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские спасатели патрулируют водоемы и прогоняют рыбаков

Таких «любителей экстрима» уже достаточно много
Курские спасатели патрулируют водоемы и прогоняют рыбаков

Читайте также

Ежедневно сотрудники отделов ГО и ЧС городских округов патрулируют курские водоёмы и удаляют рыбаков, вышедших на тонкий лёд. Таких «любителей экстрима» уже достаточно много. Многие рыбаки выходят на тонкий лёд, бурят несколько лунок на близком расстоянии друг от друга и забывают о средствах самоспасения.

Спасатели напоминают курянам, гуляющим возле водоёмов, о необходимости соблюдения правил безопасности, раздают памятки.

Также в Курске устанавливают знаки о запрете выхода на лёд. На этой неделе знаки установили в Железнодорожном округе на Стрелецких озерах, в Сеймском – на Ермошкином озере и реке Сейм.

Напомним, в воскресенье в Курской области утонул 36-летний рыбак. В тот же день полицейские выезжали по сообщению о гуляющих по льду Сейма детях. Курян просят не подвергать свою жизнь и жизнь своих детей риску и обращать внимание на предупреждающие знаки. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Морозы без снега продержатся в Курской области до выходных

Куряне могут отправить письмо Деду Морозу в любом почтовом отделении

Бдительная курянка раскусила лжебанкира и передала его номер полицейским

Курская область получит почти 500 миллионов рублей на галерею и музей

В Курске выпустят мобильное приложение с QR-кодами парковых зон

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске