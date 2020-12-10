Курские спасатели патрулируют водоемы и прогоняют рыбаков
Таких «любителей экстрима» уже достаточно много
Спасатели напоминают курянам, гуляющим возле водоёмов, о необходимости соблюдения правил безопасности, раздают памятки.
Также в Курске устанавливают знаки о запрете выхода на лёд. На этой неделе знаки установили в Железнодорожном округе на Стрелецких озерах, в Сеймском – на Ермошкином озере и реке Сейм.
Напомним, в воскресенье в Курской области утонул 36-летний рыбак. В тот же день полицейские выезжали по сообщению о гуляющих по льду Сейма детях. Курян просят не подвергать свою жизнь и жизнь своих детей риску и обращать внимание на предупреждающие знаки.