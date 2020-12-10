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Бдительная курянка раскусила лжебанкира и передала его номер полицейским

Злоумышленники немного изменили стандартную схему, по которой действовали и сообщили, что якобы в банк поступил запрос на изменение финансового номера
Бдительная курянка раскусила лжебанкира и передала его номер полицейским

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Жительница Курска много раз слышала в СМИ о том, как граждане теряют миллионы рублей после телефонных разговоров с сотрудниками банка. Когда ей позвонили мошенники, она оказалась готова к ситуации. 

Злоумышленники немного изменили стандартную схему, по которой действовали и сообщили, что якобы в банк поступил запрос на изменение финансового номера. Речь шла о телефоне, на который приходят СМС сообщения с кодами для подтверждения операций и информацией о списаниях со счёта. Также мошенник сообщил, что зафиксировал запрос на проведение транзакции в город Уфа.  

Когда зашла речь о том, чтобы назвать номер банковской карты, курянка озвучила выдуманные цифры. Собеседнику это не понравилось, и тогда девушка сказала, что знает, с кем говорит. Злоумышленник понял, что раскрыт и заявил, что сумеет похитить деньги в следующий раз. Курянка же обратилась в полицию и передала всю информацию о собеседнике и его номер сотрудникам уголовного розыска. 

Для расследования дел о мошенничестве важна любая информация. Например, если телефон поддерживает функцию записи звонка, то сохранённый голос преступника в будущем поможет доказать его вину в суде, отмечают стражи порядка.

Сегодня существует много способов защититься от мошенников. Чтобы узнать, что звонок несёт опасность, можно установить на телефон специальное приложение или включить функцию определитель номеров в одном из самых популярных поисковиков. Полицейские в очередной раз напоминают, если с вами по телефону обсуждают финансы, самым лучшим решением будет  положить трубку.
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