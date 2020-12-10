Куряне могут отправить письмо Деду Морозу в любом почтовом отделении

Написать и отправить письмо главному зимнему волшебнику можно до конца новогодних и рождественских праздников

Отделения Почты России в Курской области принимают к отправке и доставляют в главную резиденцию Деда Мороза – Великий Устюг – письма от жителей. Написать письмо главному зимнему волшебнику куряне могут до конца новогодних и рождественских праздников.Чтобы отправление гарантированно попало к адресату, важно правильно написать на конверте адрес получателя с индексом: «162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза», а также наклеить на конверт марку. Опустить письмо можно в любой почтовый ящик синего цвета: они расположены не только в каждом почтовом отделении Курской области, но и на улицах населенных пунктов региона.Ежегодно по самым средним подсчетам Почта России доставляет от 5 до 7 тысяч писем Деду Морозу в Великий Устюг от жителей Курской области, сообщает пресс-служба компании. Многие отправители стараются выделить свое письмо с помощью надписей на оборотной стороне конверта или специальных новогодних марок.А на главной почте региона - в Курском почтамте – на любое почтовое отправление, в том числе Деду Морозу, до конца года можно поставить оттиск специального новогоднего штемпеля «С Новым годом и Рождеством!».