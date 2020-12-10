В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество
Адреса, телефоны для справок
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
с 14 по 18 декабря с 9-00 до 16-00:
ул. Прилужная 1-79, 2-64, ул. Монтажников 1-35, ул. Народная 17-19, ул. Тракторная, 1-3-й Московские переулки, 1-5-е Малиновые переулки, ул. Литовская 55-81, 1-4-е Вольные переулки, ул. Просторная, 1-2-е Кленовые переулки, ул. Вольная, 3-4-е Каштановые переулки;
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
с 14 по 17 декабря с 13-00 до 16-00:
ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16 , ул. Спортивная 2-88; 11-41;
с 14 по 18 декабря с 13-00 до 17-00:
ул. Березовая 39-87; 26-58, ул. 8-ой Лог 6-22; 9-67, Березовый проезд;
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
с 15 по 17 декабря:
СНТ Ветеран дорожки 5-15;
СНТ Икар участки 1-43;
Телефон для справок: 26-32-10