В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество

Адреса, телефоны для справок

На следующую неделю в Курске снова намечены ремонтные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим адресам:ул. Прилужная 1-79, 2-64, ул. Монтажников 1-35, ул. Народная 17-19, ул. Тракторная, 1-3-й Московские переулки, 1-5-е Малиновые переулки, ул. Литовская 55-81, 1-4-е Вольные переулки, ул. Просторная, 1-2-е Кленовые переулки, ул. Вольная, 3-4-е Каштановые переулки;ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16 , ул. Спортивная 2-88; 11-41;ул. Березовая 39-87; 26-58, ул. 8-ой Лог 6-22; 9-67, Березовый проезд;СНТ Ветеран дорожки 5-15;СНТ Икар участки 1-43;