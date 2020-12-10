Под Курском грузовик протаранил четыре легковушки, столб и упал в реку

Сегодня ночью, около 4 часов на автодороге «Курск-Иванино» произошла массовая авария. Грузовик Howo допустил наезд на припаркованные автомобили Toyota Yaris, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110 и Nissan Almera, после чего врезался в опору ЛЭП, а затем опрокинулся в реку Сейм.
Сейчас полиция проводит проверку выясняются все обстоятельства происшествия. Самого водителя пока не нашли.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После подъема автомобиля будет установлено место нахождения водителя», - сообщили в региональном ГИБДД.
Как в соцсетях уточняют очевидцы, ДТП случилось возле КПП стройбазы — напротив Курской АЭС.
ФОТО - АВТОКАДР_46