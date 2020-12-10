  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Под Курском грузовик протаранил четыре легковушки, столб и упал в реку

Водителя пока не нашли

Читайте также

Сегодня ночью, около 4 часов на автодороге «Курск-Иванино» произошла массовая авария. Грузовик Howo допустил наезд на припаркованные автомобили Toyota Yaris,  ВАЗ-2114, ВАЗ-2110 и Nissan Almera, после чего врезался в опору ЛЭП, а затем опрокинулся в реку Сейм. 

Сейчас полиция проводит проверку выясняются все обстоятельства происшествия. Самого водителя пока не нашли. 

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После подъема автомобиля будет установлено место нахождения водителя», - сообщили в региональном ГИБДД. 

Как в соцсетях уточняют очевидцы, ДТП случилось возле КПП стройбазы — напротив Курской АЭС. 

ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Лаборанты из курской БСМП пожаловались губернатору на массовое увольнение

В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество

Морозы без снега продержатся в Курской области до выходных

Курские спасатели патрулируют водоемы и прогоняют рыбаков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске