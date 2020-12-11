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Количество заболевших коронавирусом в Курской области превысило 17 тысяч

90% из них уже здоровы

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области превысило 17 тысяч. На сегодня, по данным регионального оперштаба, официально зарегистрирован 17 151 случай заражения. 90% из них уже здоровы. За минувшие сутки выявлено еще 178 новых случаев, из них в Курске - 80. Выписано 230 пациентов. С учетом всех выздоровевших на данный момент болеют немногим более 1,5 тысяч курян. 

К сожалению, продолжает пополняться и печальная статистика: от ковидной пневмонии умерли еще трое курян, все они - пожилые мужчины. 

В целом по России за сутки подтверждено более 28,5 тысяч новых диагнозов.
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