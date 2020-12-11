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Автомобилистка, устроившая ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дериглазова, была пьяной

Пострадали два ее пассажира и водитель встречного авто
Автомобилистка, устроившая ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дериглазова, была пьяной

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Автомобилистка, устроившая ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дериглазова, была пьяной. Об этом сегодня сообщает ГИБДД. Авария, напомним, произошла 10 декабря около полудня напротив дома № 35 по проспекту Дериглазова. 

34-летняя женщина за рулем «Форд Фокус» ехала со стороны улицы Карла Маркса в направлении поселка Чаплыгино и столкнулась со встречным «Киа Спортейдж», за рулем которого был 71-летний водитель. 

В результате пострадали двое мужчин - пассажиры «Форда» и водитель «Киа». Их доставили в в 4-ю горбольницу. 



ФОТО - АВТОКАДР_46

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