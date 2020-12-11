Авария, напомним, произошла 10 декабря около полудня напротив дома № 35 по проспекту Дериглазова.Автомобилистка, устроившая ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дериглазова, была пьяной. Об этом сегодня сообщает ГИБДД.
34-летняя женщина за рулем «Форд Фокус» ехала со стороны улицы Карла Маркса в направлении поселка Чаплыгино и столкнулась со встречным «Киа Спортейдж», за рулем которого был 71-летний водитель.
В результате пострадали двое мужчин - пассажиры «Форда» и водитель «Киа». Их доставили в в 4-ю горбольницу.
ФОТО - АВТОКАДР_46
Автомобилистка, устроившая ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Дериглазова, была пьяной
Пострадали два ее пассажира и водитель встречного авто