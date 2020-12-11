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Курская область стала первой в ЦФО по урожайности зерновых

Курские аграрии впервые собрали более 6 млн тонн зерна

Курская область стала первой в ЦФО по урожайности зерновых

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Курские аграрии впервые собрали более 6 млн тонн зерна при средней урожайности более 58 центнеров с гектара. Это на 700 тысяч тонн больше, чем годом ранее. По урожайности зерновых культур Курская область вышла на первое место в ЦФО и на третье в России. В Доме Советов подвели итоги работы агропромышленного комплекса региона. 

Наилучших результатов добились земледельцы Щигровского района, где собрали более 370 тысяч тонн зерна, Рыльского, Касторенского и Медвенского. В четырех районах – Кореневском, Суджанском, Обоянском, Пристенском – средняя урожайность зерновых составила порядка 70 центнеров с гектара. В некоторых хозяйствах показатели еще выше. Как отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев, этому способствовали в том числе применение современных технологий и высокоурожайных сортов, внедрение современной системы защиты растений. 

По урожайности сахарной свеклы Курская область заняла первое место в ЦФО и второе в стране. В этом году аграрии собрали без малого 4 миллиона тонн сахарной свеклы при средней урожайности порядка 450 центнеров с гектара. 

Хорошие результаты в производстве масличных культур – собрано более 1 млн тонн. Произведено 383 тысяч тонн картофеля, 92 тысячи тонн овощей. Развивается новое направление – выращивание грибов, сейчас реализуется четвертая очередь производства. Активное развитие получило садоводство. Заложены новые плодово-ягодные насаждения на площади 430 гектаров, это в два раза больше, чем в прошлом году. 

В регионе работает 125 животноводческих площадок. По итогам года планируется произвести порядка 600 тысяч тонн мяса и 314 тысяч тонн молока. 

В этом году на развитие регионального АПК выделено более 4 млрд рублей, из них 3 млрд – из федерального бюджета. 

Курская область более чем на 70% обеспечивает себя продукцией собственного производства и продуктами питания. Кроме этого, курскую продукцию поставляют в другие регионы, страны дальнего и ближнего зарубежья. 
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